Gratuit, dans la limite des places disponibles

A l’occasion de la Fête de la Science, le Museon vous convie à une conférence-rencontre ethnographique sur « les rituels de mariages gitans-catalans ». handicap moteur mi

“La diversité tsigane enseigne que les hommes sont faits de leur rencontre avec d’autres hommes” Patrick Williams

Lieu patrimonial de mémoire, de conservation et de valorisation des collections, le Museon Arlaten est également un lieu de recherche, d’analyse, de réflexion et de débat sur la société provençale en train de se faire. Depuis sa récente métamorphose, le musée est aussi le témoin d’un territoire et d’une société qui évoluent. C’est au deuxième et dernier étage du musée que les contenus et les résultats des enquêtes ethnographiques menées au sein du musée, sont exposés, parmi lesquels ceux consacrés aux Gitans d’Arles et à leurs rituels de mariage. L’enquête-collecte s’est concentrée sur la question du mariage, depuis le demandement jusqu’à la noce elle-même, le késémen.

L’ethnologue Kristell Amellal a effectué cette recherche pour le Museon Arlaten. Elle dialoguera avec Jean-Louis Olive, sociologue et anthropologue, spécialiste, entre autres, de la question du lien social des groupes minorisés des communautés gitanes catalanes.

Cette présentation bénéficiera également de la participation de Luis Ruiz et Raymond Gazia.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.



