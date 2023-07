Maloya, l’esprit des femmes à Arles (13) – Festival Les Suds Museon Arlaten Arles, 14 juillet 2023, Arles.

Maloya, l’esprit des femmes

Documentaire musique (52m) – France

Réalisé par Séverine Nativel, Anne-Laure Lemancel

Et si le maloya se conjuguait au féminin ? Nathalie Natiembé, Christine Salem, Dilo (Eat My Butterfly), Kaloune, portent haut les couleurs musicales de La Réunion. Comment ont-elles forgé leur place dans un univers masculin ? Comment se sont-elles émancipées ? Quatre portraits sensibles, quatre périples, qui révèlent un maloya nouveau porté par des femmes charismatiques et libres… à l’image de leur île !

Longtemps, le maloya, musique signature de l’île de La Réunion, a été « réservé » aux hommes.

Mais, depuis quelques années, les femmes s’emparent de cette musique chargée d’histoire, aux contours militants, politiques et spirituels.

Parmi elles, Nathalie Natiembé, Christine Salem, Kaloune et Dilo – connue sous le nom de « Eat my Butterfly » – ont su trouver leur place et leur voix dans le monde grâce à cette musique de leurs ancêtres.

Charismatiques et libres, ces quatre héroïnes inspirantes viennent questionner et bousculer la place des femmes dans la musique et la société réunionnaise.

Sur une trame maloya, ces artistes riches d’une pulsion de vie, d’une pulsation de musique font résonner les tambours, les chants, le kayamb pour exprimer les revendications, la résistance, la fierté des femmes et raconter leur île…

https://youtu.be/3mgmIIdG7mo

2023-07-14T14:00:00+02:00 – 2023-07-14T15:00:00+02:00

LA REUNION MALOYA