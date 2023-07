Les Suds à Arles: DAVIDE AMBROGIO Museon Arlaten Arles, 10 juillet 2023, Arles.

Les Suds à Arles: DAVIDE AMBROGIO Lundi 10 juillet, 21h00 Museon Arlaten Entrée libre dans la limite des places disponibles

DAVIDE AMBROGIO au Museon Arlaten

Le lundi 10 juillet à 21h

Des chants de luttes ou de dévotion, une berceuse et des conjurations évoquent et invoquent la tradition rituélique de son Aspromonte natal. Un son des origines qui traverse le corps chantant et les multi-instruments (voix, lyre, guitare, cornemuse, zumpettana, électronique) pour rejaillir en une pièce sonore et visuelle unique, capable de traduire un chant identitaire lointain en émotions sonores contemporaines partagées par tous. Eblouissant !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Museon Arlaten 29, rue de la république 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T21:00:00+02:00 – 2023-07-10T22:30:00+02:00

2023-07-10T21:00:00+02:00 – 2023-07-10T22:30:00+02:00