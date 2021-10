Rouen Museum d'Histoire Naturelle Rouen, Seine-Maritime Muséomix dans les musées Beauvoisine Museum d’Histoire Naturelle Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Mais qu’est-ce-que MUSEOMIX au fait ?! C’est un marathon créatif de 3 jours dans les musées. Cet événement international a lieu tous les ans au mois de novembre. Il est ouvert aux participants de tous horizons. L’objectif est simple : réussir, en équipe, à faire des propositions de médiation innovantes dans les musées. Vous aurez donc 3 jours pour penser, fabriquer et faire tester un prototype dans nos galeries. Vous voulez explorer les musées autrement, découvrir les coulisses de ces lieux et partager vos idées ? Museomix est fait pour vous ! Que vous ayez une passion pour l’histoire, les sciences, les nouvelles technologies, la communication, les loisirs créatifs ou encore le bricolage, nous avons besoin de tous vos talents ! Inscrivez-vous sans plus attendre. (Seule une participation de 50€ pour les 9 repas du weekend vous sera demandée.) Rejoignez l’aventure ! Lien vers le site internet : [https://www.museomix.org/](https://www.museomix.org/)

inscription obligatoire

Rejoignez-nous aux Musées Beauvoisine (Museum et musée des Antiquités) pour 3 jours hors du commun, les 5, 6 et 7 novembre prochains !

