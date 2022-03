MUSÉOLECTURE Musée historique Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

MUSÉOLECTURE Musée historique, 6 mai 2022, Mulhouse. MUSÉOLECTURE

Musée historique, le vendredi 6 mai à 19:00

Myriam Weill et Eric Kheliff prêteront leurs voix à Alfred et Lucie Dreyfus. Extrait de la correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus, qui ont réussi par la force de leur amour à surmonter l’épreuve insoutenable de l’injustice et de l’antisémitisme. Correspondances Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T19:00:00 2022-05-06T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée historique Adresse Place de la Réunion - 68100 MULHOUSE Ville Mulhouse lieuville Musée historique Mulhouse Departement Haut-Rhin

Musée historique Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

MUSÉOLECTURE Musée historique 2022-05-06 was last modified: by MUSÉOLECTURE Musée historique Musée historique 6 mai 2022 Mulhouse Musée historique Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin