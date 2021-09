Mulhouse Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin, Mulhouse Muséohenner Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rendez-vous famille. Découverte de l’exposition « Jean-Jacques Henner dessinateur » avec un livret-jeu suivi d’un atelier créatif. Tout Public à partir de 6 ans Découverte de l’exposition « Jean-Jacques Henner dessinateur » avec un livret-jeu suivi d’un atelier créatif. Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T16:00:00

