Muséofonik · Nocturne au château – Eurofonik #12 Le Château des Ducs de Bretagne Nantes, mercredi 13 mars 2024.

Muséofonik · Nocturne au château – Eurofonik #12 DÉAMBULATION MUSICALE AU MUSÉE Mercredi 13 mars, 18h00 Le Château des Ducs de Bretagne Gratuit – Entrée libre – Dernier accès 30 min avant la fermeture.

Début : 2024-03-13T18:00:00+01:00 – 2024-03-13T22:00:00+01:00

– Dans le cadre du festival Eurofonik –

Cette année, l’incontournable parcours musical au Château des ducs de Bretagne, proposé depuis plusieurs années dans le cadre du festival, évolue pour se transformer en Nocturne au Château : une soirée gratuite et en libre accès qui vous permettra de déambuler dans les salles du musée, à la rencontre d’une dizaine de concerts intimistes et acoustiques, de l’Irlande au Pays basque, de l’Occitanie à l’Espagne. Cet événement inédit sera également l’occasion d’apprécier des musiques mongoles, en lien avec l’exposition « Gengis Khan. Comment les Mongols ont changé le monde ». Une expérience unique et l’occasion rare d’expériences musicales privilégiées !

Gratuit, entrée libre en continu de 18h à 22h, dans la limite des places disponibles.

Le Château des Ducs de Bretagne 4 place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire