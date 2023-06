Le rendez-vous Manga Muséocube Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Le rendez-vous Manga Muséocube Rennes, 7 septembre 2022, Rennes. Le rendez-vous Manga 7 septembre 2022 – 7 juin 2023, les mercredis Muséocube Il est tant de se retrouver pour partager nos lectures et découvertes autour du manga.Les 1ers mercredis du mois à 17h30Les Champs Libres, Espace Muséocube Muséocube Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Musée de Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-07T17:30:00+02:00 – 2022-09-07T18:45:00+02:00

