Musée historique, le dimanche 27 mars à 15:00

Après une visite familiale de la collection du musée, le public (petits et grands) pourra se déguiser en alsacien-ne et repartir avec sa photo.

Entrée libre sur inscription

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE

