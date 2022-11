Muséocontes au Musée Historique

Muséocontes au Musée Historique, 4 décembre 2022



2022-12-04 – 2022-12-04 Dans la « stube », ça sent bon la cannelle et les bredala tout chaud… Venez écouter 4 contes de la compagnie « Les Contes de Nana », accompagnés à l’accordéon. A partir de 3 ans. +33 3 89 33 78 17 dernière mise à jour : 2022-11-08 par

