Muséoconférence Musée des Beaux-Arts Mulhouse, samedi 16 mars 2024.

Muséoconférence « Luigi Pericle. La redécouverte », par Andrea Biasca-Caroni, président de l’Archivio Luigi Pericle, Ascona (Suisse) et Pascal Rousseau,

professeur des Universités – Paris I Panthéon Sorbonne Samedi 16 mars, 17h00 Musée des Beaux-Arts Entrée libre

Début : 2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Disparu en 2001, l’artiste Luigi Pericle ne laisse aucun héritier et sa maison située à Ascona (Suisse) reste fermée pendant quinze ans. En 2016, l’ensemble de son œuvre est redécouvert par Greta et Andrea Biasca-Caroni, telle une capsule temporelle demeurée intacte. En 2019, l’Archivio Luigi Pericle, association à but non lucratif, est créée dans le but de promouvoir la valorisation de l’œuvre et de la pensée de l’artiste.

La conférence propose de découvrir l’histoire de cette redécouverte exceptionnelle !

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse

