Le clarinettiste Joris Rühl a composé la musique de la vidéo « Prises de vie », montrée dans l’exposition Ce qu’il en reste de la photographe Françoise Saur. Il s’entoure du percussionniste Toma Gouband, de l’accordéoniste Jonas Kocher et du clarinettiste Xavier Charles pour un moment de musique à fl eur de sons, fragile et poétique. Les pierres sonnantes, les cloches en céramiques, les pommes de pin et les feuillages crépitants du percussionniste sculpteront les vibrations mêlées des anches des trois autres musiciens. Joris Rühl présentera également au cours de la soirée la partition défi lante qu’il a réalisée pour la musique de Prises de vie. Concert proposé en lien avec l’exposition Françoise Saur, « Ce qu’il en reste ». PRISES DE VIE Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

