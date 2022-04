Muséoconcert Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Muséoconcert Mulhouse, 29 avril 2022, Mulhouse.

2022-04-29 – 2022-04-29

Mulhouse Haut-Rhin Le clarinettiste Joris Rühl a composé la musique de la vidéo “Prises de vie” montrée dans l’exposition Ce qu’il en reste de Françoise Saur. Lors de ce concert, proposé en lien avec l’exposition de Françoise Saur, il s’entoure d’un percussionniste, d’un accordéoniste et d’un clarinettiste pour un moment de musique fragile et poétique. +33 3 89 33 78 11 Le clarinettiste Joris Rühl a composé la musique de la vidéo “Prises de vie” montrée dans l’exposition Ce qu’il en reste de Françoise Saur. Lors de ce concert, proposé en lien avec l’exposition de Françoise Saur, il s’entoure d’un percussionniste, d’un accordéoniste et d’un clarinettiste pour un moment de musique fragile et poétique. Mulhouse

