MUSEOBÉBÉ Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

MUSEOBÉBÉ Musée des Beaux-Arts, 27 février 2022, Mulhouse. MUSEOBÉBÉ

Musée des Beaux-Arts, le dimanche 27 février à 11:00

Les tableaux seront comme un grand livre d’images dont on tournera les pages en se déplaçant, en rondes, en danses, en chantant dans les décors et ambiances proposées par les oeuvres présentées. DE 18 MOIS À 3 ANS

https://sorties.jds.fr/

Marie Brignone vous emmène dans l’univers des tableaux en musique et en chansons. Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Musée des Beaux-Arts Mulhouse Departement Haut-Rhin

Musée des Beaux-Arts Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

MUSEOBÉBÉ Musée des Beaux-Arts 2022-02-27 was last modified: by MUSEOBÉBÉ Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts 27 février 2022 Mulhouse Musée des Beaux-Arts Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin