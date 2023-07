Mini Exposition : 80e anniversaire des bombardements de Modane Muséobar (musée de la frontière) Modane Catégories d’Évènement: Modane

Savoie Mini Exposition : 80e anniversaire des bombardements de Modane Muséobar (musée de la frontière) Modane, 16 septembre 2023, Modane. Mini Exposition : 80e anniversaire des bombardements de Modane 16 et 17 septembre Muséobar (musée de la frontière) Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1943, la ville de Modane était violemment bombardée. Photos, documents et témoignages pour une mini exposition au Museobar durant les JEP. Muséobar (musée de la frontière) 42 rue de la République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 59 64 23 http://www.museobar.com Une ville frontière de montagne au gré des cafés et au son des pianos mécaniques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Museobar Modane Détails Catégories d’Évènement: Modane, Savoie Autres Lieu Muséobar (musée de la frontière) Adresse 42 rue de la République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Modane Departement Savoie Lieu Ville Muséobar (musée de la frontière) Modane

Muséobar (musée de la frontière) Modane Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/modane/