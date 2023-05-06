MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA Buenos Aires
MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA, 6 mai 2023, Buenos Aires.
Samedi 6 mai, 16h00 MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA
MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA AMBROSIO OLMOS 1142 Buenos Aires C1283 AAN Barracas PROVINCIA DE CORDOBA CORDOBA CIUDAD [{« type »: « email », « value »: « MUSEODNACBA@GMAIL.COM »}]
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-05-06T21:00:00+02:00 – 2023-05-07T00:00:00+02:00
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