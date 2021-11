Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen, Seine-Maritime Muséo Tribu – séance cinéma Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Musée des Beaux-Arts de Rouen, le mercredi 22 décembre à 15:00

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T16:45:00

