Museo Nacional del Romanticismo., 18 mai 2023, Madrid. Jeudi 18 mai, 18h00 Museo Nacional del Romanticismo. Museo Nacional del Romanticismo. Calle Beneficencia, 14. Madrid Madrid 28004 Centro Área metropolitana de Madrid y Corredor del Henares Comunidad de Madrid [{« type »: « phone », « value »: « 914483647 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/actividades/extraordinarias.html »}, {« type »: « email », « value »: « difusion.romanticismo@cultura.gob.es »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T18:00:00+02:00 – 2023-05-18T19:30:00+02:00

2023-05-18T18:00:00+02:00 – 2023-05-18T19:30:00+02:00 Museo Nacional del Romanticismo

Détails Catégories d’évènement: Área metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Madrid Autres Lieu Museo Nacional del Romanticismo. Adresse Calle Beneficencia, 14. Madrid Ville Madrid Departement Área metropolitana de Madrid y Corredor del Henares Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Museo Nacional del Romanticismo. Madrid

Museo Nacional del Romanticismo. Madrid Área metropolitana de Madrid y Corredor del Henares https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/madrid/

Museo Nacional del Romanticismo. 2023-05-18 was last modified: by Museo Nacional del Romanticismo. Museo Nacional del Romanticismo. 18 mai 2023 madrid Museo Nacional del Romanticismo. Madrid

Madrid Área metropolitana de Madrid y Corredor del Henares