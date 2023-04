Altamira dans sa lumière originale Museo Nacional de Altamira Santillana del Mar

Altamira dans sa lumière originale Museo Nacional de Altamira, 13 mai 2023, Santillana del Mar. Altamira dans sa lumière originale Samedi 13 mai, 20h30 Museo Nacional de Altamira Visite gratuite dans la limite des places disponibles. Au Musée d’Altamira, la Nuit des Musées sera célébrée avec le rétablissement de l’ouverture exceptionnelle de la Neocueva pour déployer en son intérieur toute la magie, toute l’identité et tout l’enchantement communs aux peintures de ce qui a été dénommé « La Plus Belle Préhistoire ». La proposition principale résidera dans cette visite de la Neocueva éclairée par des lampes à graisse qui permettent de l’observer dans sa lumière originale, d’après l’habitude des populations qui vivaient à Altamira il y a des milliers d’années. Cette célébration sera d’autant plus exaltante qu’elle inclura également de la musique live, un atelier dédié aux lampes de pierre et à graisse, et une session photos pour immortaliser ce moment à jamais. Museo Nacional de Altamira santillana del mar Santillana del Mar Costa Occidental Cantabria [{« type »: « link », « value »: « https://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/que-hacer/para-mas-18/la-noche-de-los-museos.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Museo de Altamira

