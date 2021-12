Arles Museon Arlaten - Musée de Provence Arles, Bouches-du-Rhône Muséo-Jeux en famille Museon Arlaten – Musée de Provence Arles Catégories d’évènement: Arles

**Le Museon Arlaten en famille c’est les yeux fermés, les mains dans les poches, les doigts dans le nez !** Les sacs Muséojeux sont là ! Parents, enfants, ados, grands-parents, nounous et les autres, tous peuvent jouer. Les Muséojeux vous mettent au défi de **mimer, chantonner, dessiner, imaginer** sans avoir peur de se tromper, pour une exploration et une découverte ludique du musée. Pour tout savoir : [https://www.museonarlaten.fr/agenda/la-visite-museo-jeux](https://www.museonarlaten.fr/agenda/la-visite-museo-jeux)

Gratuit

Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles

2022-01-02T11:00:00 2022-01-02T12:30:00

