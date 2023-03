Débat d’idées Museo Diffuso della Resistenza Turin Catégorie d’Évènement: Turin

Débat d’idées Museo Diffuso della Resistenza, 30 mars 2023, Turin. Débat d’idées Jeudi 30 mars, 10h00, 14h00 Museo Diffuso della Resistenza ? I nostri soci possono partecipare riservando un posto (011 01120796 ufficio museo – 011 0112 0780 biglietteria) CONFERENZA “Passé, présent et nouvelles générations”

Intervengono: Sylvie Zaidman del Musée de la Libération de Paris presenta un intervento dal titolo “Il museo e i giovani, Storia e storie”; Isabelle Rivé-Doré del Centre d’histoire de la Résistance et de la déportation de Lyon riflette su “Come articolare: passato, presente e nuove generazioni?” Museo Diffuso della Resistenza CORSO VALDOCCO 4/A – TORINO Turin 10122 Circoscrizione 1 Turin Piémont Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T13:00:00+02:00

2023-03-30T14:00:00+02:00 – 2023-03-30T17:00:00+02:00 ©AFTO

