Chasse au trésor au Musée des Instruments d'Astronomie

Samedi 13 mai, 18h30, 20h00

Entrée gratuite sur réservation obligatoire, avec un maximum de 10 enfants et un accompagnateur par enfant

Le musée organise une chasse au trésor dans ses murs ! Les enfants de 6 à 13 ans s'efforceront de résoudre des quiz d'Astronomie pour trouver un trésor.

Museo degli Strumenti dell'Astronomia
8 via dell'osservatorio 36012 Asiago
36012 Vicenza
Vénétie
0498278237
https://www.musei.unipd.it/it/astronomia
museo.astronomia@unipd.it

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 © Museo degli Strumenti dell’Astronomia

