Museo de Prehistoria de Valencia Valencia Catégorie d’évènement: Valencia

Museo de Prehistoria de Valencia, 18 avril 2023, Valencia. Mardi 18 avril, 10h00 Museo de Prehistoria de Valencia Museo de Prehistoria de Valencia Calle Corona, 36 Valencia 46003 Ciudad Vieja Valencia Comunidad Valenciana [{« type »: « email », « value »: « servici.visites@dival.es »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T10:00:00+02:00 – 2023-04-18T14:00:00+02:00

2023-04-18T10:00:00+02:00 – 2023-04-18T14:00:00+02:00 Museo de Prehistoria

Détails Catégorie d’évènement: Valencia Autres Lieu Museo de Prehistoria de Valencia Adresse Calle Corona, 36 Ville Valencia Departement Valencia Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Museo de Prehistoria de Valencia Valencia

Museo de Prehistoria de Valencia Valencia Valencia https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valencia/

Museo de Prehistoria de Valencia 2023-04-18 was last modified: by Museo de Prehistoria de Valencia Museo de Prehistoria de Valencia 18 avril 2023 Museo de Prehistoria de Valencia Valencia Valencia

Valencia Valencia