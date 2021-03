Muséique #4 – Hymnis, 27 juin 2021-27 juin 2021, Marseille.

Muséique #4 – Hymnis 2021-06-27 11:00:00 11:00:00 – 2021-06-27 Palais Longchamp (aile gauche) Musée des Beaux-Arts

Marseille Bouches-du-Rhône

3 9 Hymnis, ensemble féminin dirigé par Bénédicte Pereira, s’approprie tous les répertoires avec poésie et talent. Musique sacrée, musique profane, fables, poèmes… chaque musique fera côtoyer beauté sonore et beauté picturale.



Car c’est toujours avec sensibilité et émotion que chante cet ensemble. Une très belle manière de découvrir ou redécouvrir la nouvelle muséographie du Musée des beaux-arts.



Bénédicte Pereira > Direction

Ensemble vocal féminin Hymnis



Une proposition de Marseille Concerts, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, les Musées de Marseille et la Ville de Marseille.



(durée 1h)

Une très belle manière de découvrir ou redécouvrir la nouvelle muséographie du Musée des beaux-arts.

http://marseilleconcerts.com/index.php/Evenements/marine-rodallec/

Une très belle manière de découvrir ou redécouvrir la nouvelle muséographie du Musée des beaux-arts.

Hymnis, ensemble féminin dirigé par Bénédicte Pereira, s’approprie tous les répertoires avec poésie et talent. Musique sacrée, musique profane, fables, poèmes… chaque musique fera côtoyer beauté sonore et beauté picturale.



Car c’est toujours avec sensibilité et émotion que chante cet ensemble. Une très belle manière de découvrir ou redécouvrir la nouvelle muséographie du Musée des beaux-arts.



Bénédicte Pereira > Direction

Ensemble vocal féminin Hymnis



Une proposition de Marseille Concerts, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, les Musées de Marseille et la Ville de Marseille.



(durée 1h)