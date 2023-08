Journées européennes du Patrimoine Musées marseillais, nombreux lieux remarquables, monuments,…. Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Les Journées européennes du patrimoine ont lieu le 3e week-end de septembre, elles apportent un éclairage particulier sur un aspect original, innovant du patrimoine grâce à un thème national et favorisent ouvertures inédites et animations remarquables..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Musées marseillais, nombreux lieux remarquables, monuments,….

The European Heritage Days take place on the third weekend of September, and shed a special light on an original, innovative aspect of heritage thanks to a national theme, and encourage new openings and remarkable events.

Las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebran el tercer fin de semana de septiembre. Se centran en un aspecto original e innovador de nuestro patrimonio gracias a un tema nacional, y fomentan nuevas aperturas y acontecimientos notables.

Die Europäischen Tage des Denkmals finden am dritten Wochenende im September statt. Sie beleuchten einen originellen, innovativen Aspekt des Kulturerbes anhand eines nationalen Themas und fördern neue Öffnungen und bemerkenswerte Animationen.

Mise à jour le 2023-08-28 par Ville de Marseille