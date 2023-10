Déambulation théâtrale et concert de musique électronique à Gadagne Musées Gadagne Lyon, 13 mai 2023, Lyon.

Déambulation théâtrale et concert de musique électronique à Gadagne Samedi 13 mai, 19h30 Musées Gadagne En accès libre dans la limite des places disponibles

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la grande cour de Gadagne accueillera un défilé de mode pas comme les autres, suivi d’un concert de musique électronique en écho à l’exposition Qu’est-ce que tu fabriques ? du Musée d’histoire de Lyon.

PROGRAMME

Musées et spectacles gratuits

DÉFILONS, RECYCLONS, REFILONS

à 19h30 et à 20h30 / durée : 30 min

Déambulation théâtrale

Ce défilé de mode insolite et humoristique tout en récup’ imaginé par la compagnie Il sera une fois met en scène 19 comédien-nes amateur-trices, 2 comédiennes professionnelles et un musicien. Les 13 silhouettes présentées sont créées sur le thème du recyclage par les élèves du diplôme de technicien des métiers du spectacle option habillage du lycée La Martinière Diderot de Lyon.

Surconsommation, pollution de l’industrie textile, recyclage seront les maîtres-mots de ce défilé haut en couleur ! Un bon complément à la visite de la nouvelle exposition du MHL qui retrace l’histoire de l’industrie textile lyonnaise au 2e étage du musée

Avec la compagnie Il sera une fois et les comédien-nes amateur-trices des Enfants du Tarmac.

MÉZINC

à 22h / durée : 1h

Concert de musique électronique

Mêlant techno electronica et ambient, Mézinc, artiste caladois, fait corps avec sa musique et ses machines pour un live rempli d’énergie et de liberté. Sa musique contemplative et introspective propose une évasion au travers de paysages hallucinés, oscillant entre images mentales, intensité et fascination, à l’image de ceux qui l’influencent : Moderat, Rival Consoles, Thylacine et Rone. Une dimension musicale supplémentaire pour vivre une déambulation inoubliable au sein de l’un des plus beaux monuments de Lyon.

En écoute sur Soundcloud.

Infos : GADAGNE.FR

Au fil de ses 30 salles, le musée d’histoire de Lyon vous propose des clés pour comprendre la passionnante histoire de Lyon, capitale des Gaules et aujourd’hui grande métropole européenne.

Le musée des arts de la marionnette propose une scénographie immersive, alternant découverte et expérimentation, et vous invite à découvrir les mystères de cet art vivant. Métro : ligne D / station du vieux Lyon Bus : C3, C14, 19, 31, 40, S1 / Vélo´V : stations St Paul, Place Fousseret et Rue de la Baleine/ Accès pour les personnes à mobilité réduite : 14 rue de Gadagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©Fleur Fellot