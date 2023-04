LES PETITS SECRETS DU PARC Musées et domaine nationaux du Château de Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

LES PETITS SECRETS DU PARC Musées et domaine nationaux du Château de Compiègne, 3 juin 2023, Compiègne. LES PETITS SECRETS DU PARC 3 et 4 juin Musées et domaine nationaux du Château de Compiègne Arpentez les allées du parc. Vous y découvrirez les différentes anecdotes de ce lieu riche en histoires. Dimanche de 16h30 à 17h30

Durée : 1h

Public familial

Demeure conçue par Louis XV, le Château de Compiègne devient l'une des plus importantes résidences royales de la cour pendant l'été et l'automne. Napoléon Ier y ajoute un décor éblouissant et Napoléon III en fait un lieu privilégié où il reçoit une partie de la société française et européenne de l'époque. Découvrez les appartements de l'Empereur et de l'Impératrice, le musée du Second Empire, le musée national de la voiture et le parc, classé jardin remarquable.

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 © RMN-GP (domaine de Compiègne) / F. Raux

