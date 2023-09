L’Atelier des Vacances Musées des Beaux-Arts Châlons-en-Champagne, 2 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Fais-moi peur ! Transforme les tableaux du musée en scène d’horreur !

Dessinez, gravez, sculptez ou jouez ! Durant les vacances, laissez place à votre imagination lors d’un atelier au musée !

Enfants dès 6 ans.

Réservation indispensable auprès des musées de Châlons..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:00:00. .

Musées des Beaux-Arts Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Scare the crap out of me! Turn the museum’s paintings into a horror scene!

Draw, engrave, sculpt or play! Give free rein to your imagination during a museum workshop!

Children aged 6 and over.

Reservations essential at Châlons museums.

¡Asústame! ¡Convierte los cuadros del museo en una escena de terror!

¡Dibuja, graba, esculpe o juega! Durante las vacaciones, ¡deja volar tu imaginación en un taller del museo!

A partir de 6 años.

Imprescindible reservar en los museos de Châlons.

Mach mir Angst! Verwandle die Gemälde im Museum in eine Horrorszene!

Zeichne, ritze, schnitze oder spiele! In den Ferien kannst du bei einem Workshop im Museum deiner Fantasie freien Lauf lassen!

Kinder ab 6 Jahren.

Reservierung bei den Museen von Châlons erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne