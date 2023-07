L’Atelier des Vacances Musées des Beaux-Arts Châlons-en-Champagne, 20 juillet 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Dessinez, gravez, sculptez ou jouez ! Durant les vacances, laissez place à votre imagination lors d’un atelier au musée !

Enfants dès 6 ans.

Réservation indispensable auprès des musées de Châlons..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 16:00:00. .

Musées des Beaux-Arts Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Draw, engrave, sculpt or play! Give free rein to your imagination during a museum workshop!

Children aged 6 and over.

Reservations essential at Châlons museums.

¡Dibuja, graba, esculpe o juega! Durante las vacaciones, ¡deja volar tu imaginación en un taller del museo!

A partir de 6 años.

Imprescindible reservar en los museos de Châlons.

Zeichnen, gravieren, schnitzen oder spielen! Während der Ferien kannst du bei einem Workshop im Museum deiner Fantasie freien Lauf lassen!

Kinder ab 6 Jahren.

Reservierung bei den Museen von Châlons erforderlich.

