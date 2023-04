Visite libre Musées des Beaux-Arts Blois Catégories d’Évènement: Blois

Visite libre Musées des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Blois. Visite libre Samedi 13 mai, 19h30 Musées des Beaux-Arts Le musée propose un parcours thématique. Chaque salle aborde un aspect de l’histoire de l’art européen et local, de la Renaissance au 19e siècle. Musées des Beaux-Arts Château Place du Château 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 33 https://www.chateaudeblois.fr/2120-le-musee.htm Installé dans le château dès 1843, la création du Musée des Beaux-Arts est officialisée par la municipalité de Blois en 1850. Issue de dons, de dépôts de l’Etat et des achats, sa collection éclectique d’objets d’arts, archéologiques ou ethnologiques évoque l’histoire générale des arts. Cet ensemble composé d’œuvres remarquables du 16e et 17e siècles en lien avec l’histoire du château est installé dans les anciens appartements de l’aîle Louis XII. Aujourd’hui riche de plus de 35 000 pièces, le château est labellisé Musée de France depuis 2003. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 Château de Blois

