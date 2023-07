Visites commentées des collections permanentes Musées de Sens – Trésor de la cathédrale Sens, 16 septembre 2023, Sens.

Visites commentées des collections permanentes Samedi 16 septembre, 11h00, 14h30 Musées de Sens – Trésor de la cathédrale Entrée libre

Samedi 16 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites commentées gratuites des collections pré- et protohistoires à 11h, gallo-romaines à 14h30, du Trésor de la cathédrale à 14h30 et 15h30, et de la salle Napoléon à 16h et 17h.

Musées de Sens – Trésor de la cathédrale 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 64 46 22 http://www.ville-sens.fr Musées de Sens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Musées de Sens