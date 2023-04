Programme culturel des Musées de Charlieu Musées de Charlieu, 18 mai 2023, Charlieu.

Programme culturel des Musées de Charlieu Jeudi 18 mai, 10h30, 14h00, 17h00 Musées de Charlieu Atelier sur inscription, visite guidée sans inscription

*Atelier « Les internes du Dr Tamalou » – 10h30-12h – De 6 à 12 ans

Visite le Musée Hospitalier et découvre comment on soignait « autrefois ». A travers les différentes salles, tu comprendras comment prendre soin de ton corps et ce qu’il faut faire pour soigner maladies et blessures. A ton tour, essaie-toi au métier de médecin et relie symptômes, diagnostique et traitement pour mener tes patients vers la guérison !

5.50€, 2.20€ par accompagnateur

*Rancard aux Musées 14h & 17h, visite flash 20 minutes

« Charlieu – Une histoire de Musées »

Prix d’une entrée

Musées de Charlieu 9 Boulevard Leclerc 42190 Charlieu Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477602884 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@musee-charlieu.fr »}]

Musées de Charlieu