Atelier en famille : tissons avec l'artiste Aude Bourgine

Atelier en famille : tissons avec l’artiste Aude Bourgine Mercredi 21 juin, 14h30 Musées beauvoisine gratuit / Réservation obligatoire

Créez votre tissage en matériaux textiles et naturels de récupération, à la manière de l’artiste Aude Bourgine et de son œuvre Entrelacs qui sera réalisée sur les grilles de la chapelle St-Louis tout au long de l’année.

Plus d’informations sur : https://letincelle-rouen.fr/spectacle/fete-de-lautomne-entrelacs/ et https://letincelle-rouen.fr/spectacle/2048-aude-bourgine/.

Inscription obligatoire auprès de ccarpentier@rouen.fr, enfants de 8-12 ans accompagnés de leur parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:30:00+02:00 – 2023-06-21T16:30:00+02:00

