Exposition « Normands. Migrants, conquérants, innovateurs » Musées beauvoisine, 20 mai 2023, Rouen. Exposition « Normands. Migrants, conquérants, innovateurs » Samedi 20 mai, 10h30 Musées beauvoisine 3,50€ + tarif réduit expo Venez en apprendre plus sur cette exposition lors d’une visite commentée.

Réservation conseillée (nombre de places limitées). Musées beauvoisine 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 71 41 50 »}, {« type »: « email », « value »: « publics2@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T10:30:00+02:00 – 2023-05-20T11:30:00+02:00

