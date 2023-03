Spectacle : balade contée Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), 13 mai 2023, Rouen.

Spectacle : balade contée Samedi 13 mai, 20h30 Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Participation libre, durée 45 min.

Balade contée Compagnie des Trois Coups l’Oeuvre

Du MBA à Beauvoisine.

» À travers 3 contes Scandinaves, les spectateurs sont immergés dans le folklore nordique : fées, géants, dieux, seigneurs vikings et tant de créatures qui peuplent ces terres de légendes.

Des histoires qui prennent vie dans l’espace urbain et permettent au public de naviguer à travers les différents mondes d’Yggdrasil (l’Arbre fondateur du spectacle : « Arborescence » ).

Un parcours sera choisi spécifiquement pour mettre en valeur et faire redécouvrir les lieux du trajet, afin qu’ils deviennent décors.

Ces bulles oniriques seront menées par 4 personnages-guides qui, au fil du parcours, s’arrêteront pour conter leurs histoires.

Les Déplacements entre les scènes seront rythmés au son des percussions et des corps en mouvements.

Les 4 interprètes, à l’image des chamans et autres prêtresse Viking seront en costumes sur mesure, parés de fourrure, peaux, matières naturelles et bruts (coquillage, végétaux etc) ».

Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 71 41 50 https://musees-rouen-normandie.fr/fr Le Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen et le musée des Antiquités de Rouen sont concernés par un vaste projet de rénovation architecturale et muséographique. Ils forment ensemble les Musées Beauvoisine. La rénovation des bâtiments est en effet l’occasion de repenser dans leur intégralité les deux musées, dont les collections d’histoires naturelles, antiques, gallo-romaines et médiévales fusionnent progressivement dans un équipement unique et innovant de la Réunion des Musées Métropolitains. L’ouverture est prévue en 2025. Métro (Arrêt Beauvoisine) Ligne Fast F1 (Arrêt Beauvoisine) Bus 6, 7, 20, 22 (Arrêt Beauvoisine)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:15:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:15:00+02:00