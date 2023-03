Atelier : c’est écrit dans les runes Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Atelier : c’est écrit dans les runes Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), 13 mai 2023, Rouen. Atelier : c’est écrit dans les runes Samedi 13 mai, 19h30 Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Dans la limite des places disponibles. Ateliers enfants famille et adultes de 19h à 22h30 en continu

Venez écrire en runes

Les Scandinaves parlaient le vieux norrois, une langue d’origine germanique. Utilisée par les peuples du Nord de l’Europe jusqu’aux environs de 1300, elle était écrite grâce à un alphabet composé de signes appelés runes.

Cette écriture runique était anguleuse et formée de bâtonnets, car plus adaptée à la gravure sur pierre, sur bois ou sur os.

L'alphabet runique est appelé le futhark, du nom des 6 premières lettres de ce système qui en comprend 24. Chaque caractère note un son.

