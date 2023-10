Projection en lien avec l’exposition « Normands. Migrants, conquérants, innovateurs » du film « Erik, le viking » réalisé par Terry Jones Musées Beauvoisine (muséum de Rouen et musée des antiquités) Rouen, 13 mai 2023, Rouen.

Projection en lien avec l’exposition « Normands. Migrants, conquérants, innovateurs », du film « Erik, le viking » réalisé par Terry Jones.

Après avoir tué une jeune fille dont il était épris, Erik prend conscience de la vie des vikings : pillages, viols, meurtres… Afin de changer cela, il part avec ses amis à la recherche du cor résonnant, dont le souffle réveillera les dieux et mettra un terme au Ragnarök, le règne de la terreur.

Musées Beauvoisine (muséum de Rouen et musée des antiquités) 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 71 41 50 https://musees-rouen-normandie.fr/fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:45:00+02:00

