Visite guidée flash de l’exposition « Normands. Migrants, conquérants, innovateurs » Musées Beauvoisine (muséum de Rouen et musée des antiquités) Rouen, 13 mai 2023, Rouen.

Visite guidée flash de l’exposition « Normands. Migrants, conquérants, innovateurs » Samedi 13 mai, 19h00, 19h45, 20h15, 20h45, 22h00 Musées Beauvoisine (muséum de Rouen et musée des antiquités) Dans la limite des places disponibles, visite gratuite, durée 20 min.

Visite flash de l’exposition « Normands. Migrants, conquérants, innovateurs ».

En dépit de l’absence d’unité politique, la Scandinavie médiévale possède tant sur le plan de la langue, de la religion, de l’art que sur celui de la culture matérielle, une civilisation commune.

Bien avant les migrations « normandes », les peuples du Nord se livraient à un commerce international qui connectait l’Occident à l’Orient byzantin et musulman. Parallèlement aux Vikings débarqués sur la côte atlantique puis dans les terres d’Europe de l’Ouest, les Varègues explorent l’Europe orientale, fondant au IX e siècle la première principauté slave, la Rus’ de Kiev. Cette section de l’exposition donnera à comprendre le contexte d’origine de l’expansion scandinave sur l’ensemble du continent européen.

Musées Beauvoisine (muséum de Rouen et musée des antiquités) 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 71 41 50 https://musees-rouen-normandie.fr/fr Le Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen et le musée des Antiquités de Rouen sont concernés par un vaste projet de rénovation architecturale et muséographique. Ils forment ensemble les Musées Beauvoisine. La rénovation des bâtiments est en effet l’occasion de repenser dans leur intégralité les deux musées, dont les collections d’histoires naturelles, antiques, gallo-romaines et médiévales fusionnent progressivement dans un équipement unique et innovant de la Réunion des Musées Métropolitains. L’ouverture est prévue en 2025. Métro (Arrêt Beauvoisine) Ligne Fast F1 (Arrêt Beauvoisine) Bus 6, 7, 20, 22 (Arrêt Beauvoisine)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:20:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:20:00+02:00

DÉTAIL DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX – XIe SIÈCLE. BAYEUX MUSEUM — DRAKKAR VIKING (© GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO)