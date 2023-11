« Tribulations méditerranéennes » en écho aux œuvres et voyages de Félix Ziem de et avec Clément Goguillot Musée Ziem Martigues, 10 décembre 2023, Martigues.

« Tribulations méditerranéennes » en écho aux œuvres et voyages de Félix Ziem de et avec Clément Goguillot Dimanche 10 décembre, 14h00 Musée Ziem Conte tout public à partir de 6 ans dans la limite des places disponibles

Le Toine rêve de voyages et d’aventures mais surtout d’Ailleurs.

Quand assis sur un quai du port de Marseille il écoute toutes ces langues et ces chants, quand il voit tous ces costumes et ces allures, quand il sent tous ces parfums et ces odeurs, il imagine des pays extraordinaires. Il ne reste plus qu’à se faire accepter par un équipage…

Traversées maritimes, contes et escales voient grandir ce garçon sur la « mare nostrum ».

En partenariat avec L’éolienne

Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

conte ziem

© Musée Ziem, Martigues