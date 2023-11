« Ma palette Ziem en chocolat ! » Musée Ziem Martigues, 3 décembre 2023, Martigues.

« Ma palette Ziem en chocolat ! » Dimanche 3 décembre, 14h00 Musée Ziem Animation gratuite

Après avoir choisi un tableau de Félix Ziem et en s’y inspirant, enfant et parent pourront, associer, mélanger, peindre et créer différentes couleurs avec des colorants alimentaires sur une palette en chocolat. Personnalisée, elle sera prête à être dégustée en attendant ou pas les fêtes de fin d’année !

Fabrication de palettes en chocolat par le Fournil de I’Ile (Martigues)

Intervention par l’association la Raffinerie

Dimanche 3 décembre avec deux ateliers 14h30 et 16h.

Public famille à partir de 6 ans

Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T14:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

Noël Ziem

© Musée Ziem, Martigues