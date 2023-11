« Raoul Dufy, virtuose de la couleur » Musée Ziem Martigues, 23 novembre 2023, Martigues.

« Raoul Dufy, virtuose de la couleur » Jeudi 23 novembre, 18h00 Musée Ziem Entrée libre dans la limite des places disponibles

Par Sophie Krebs

Conservateure générale

Responsable des collections au musée d’art moderne de Paris

Raoul Dufy au début sa carrière a été influencé par l’impressionnisme mais il rejoint les fauves dès 1905. Originaire du Havre, sa découverte du Sud et de Cézanne va transformer sa peinture jusqu’à la fin de guerre de 1914. Sophie Krebs cherchera à montrer cette évolution et ses ressorts en particulier à travers les œuvres peintes lors de ses séjours à Martigues et Marseille.

Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

© Musée Ziem, Martigues