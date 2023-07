Félix Ziem, peintre de la Méditerranée Musée Ziem Martigues, 3 juillet 2023, Martigues.

Félix Ziem, peintre de la Méditerranée 3 juillet – 3 septembre Musée Ziem

Bien qu’originaire de Bourgogne, Félix Ziem sera un amoureux inconditionnel de la Méditerranée, de sa lumière, de ses couleurs, de ses montagnes et de ses eaux qu’elles soient fleuve, étang, mer ou lagune. De Martigues à Alger en passant par Marseille, Nice, Venise, Constantinople ou Le Caire, il n’aura de cesse de peindre ses rivages.

Cette exposition vous invite à découvrir la splendeur de ses ciels azuréens mais aussi la hardiesse de sa touche et la liberté de son geste qui firent de lui le précurseur de l’impressionnisme et de l’action painting.

Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem

Ziem Paysage

© Musée Ziem, Martigues