Exposition « La Cinégraphie de Bernard Plossu ». Musée Ziem Martigues, 17 juin 2023, Martigues.

Exposition « La Cinégraphie de Bernard Plossu ». 17 juin – 31 août Musée Ziem Gratuit

Présentation

La part de hasard qui se cache dans toute biographie a fait que Bernard Plossu vit depuis plusieurs années à La Ciotat, lieu mythique des origines du cinéma. Et c’est le cinéma qui est presque, en secret, à l’origine de l’homme d’images qu’est Bernard Plossu. « Tout le monde croit savoir d’où je viens comme photographe, ce qui a constitué mon imaginaire et ma culture, mais personne ne le savait jusqu’à présent que c’est peut-être du cinéma que je viens vraiment, en tout cas le plus ». Ce photographe qu’Alain Bergala nomme « cinéaste de l’instant » a gardé trace de la mythologie du cinéma américain qui l’a construit à travers des photos de salles de cinéma, le plus souvent des lieux abandonnés, des friches des petites villes de l’Ouest américain.

Bernard Plossu est né au Vietnam. Il voyage dans le monde entier. Son credo est le suivant « …en photographie, on ne capture pas le temps, on l’évoque ».

Photographe internationalement connu, essentiel dans l’histoire de la photo contemporaine, il reçoit le Grand Prix National de la photographie en 1998.

Cette exposition trouve sa source dans l’exposition Plossu-Cinéma organisée à la Non-Maison en 2009 sous le commissariat de Michèle Cohen.

Horaires d’ouverture musée Ziem

Tous les jours de 14h à 18h (fermé les lundi et mardi).

Du 1er juillet au 31 août du mercredi au lundi de 10h à 12h puis de 14h à 18h (fermé le mardi).

Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

2023-08-31T14:00:00+02:00 – 2023-08-31T18:00:00+02:00