Exposition Miroir ô Miroir Musée Ziem Martigues, 13 mai 2023, Martigues.

Exposition Miroir ô Miroir Samedi 13 mai, 14h00 Musée Ziem Attention : le musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

« Miroir, ô Miroir »

Œuvres figurées du musée Ziem

On vous dit tout sur notre exposition !

Le musée Ziem est surtout connu pour son fonds d’œuvres paysagères. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il conserve aussi un certain nombre de portraits peints, dessinés, photographiés ou sculptés. Des personnages identifiés aux inconnus, des allégories aux scènes mythologiques, cette présentation souhaite faire découvrir toute la richesse et la diversité de ces collections, inconnues du public…

Musée Ziem 9 boulevard du 14 juillet, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 41 39 60 http://www.musees-mediterranee.org Le musée a été créé en 1908 à la suite du don par Félix Ziem d’un de ses tableaux. Depuis son origine, le musée présente des riches collections allant de l’archéologie méditerranéenne à l’art contemporain. Paysagiste aux inspirations multiples, Ziem est sensible à la lumière de Venise, de Martigues et de Constantinople. Il aime les lieux qui associent eau et architecture. Actuellement, les œuvres de Ziem sont largement redéployées aux côtés des collections de vestiges archéologiques, d’ex-voto peints et des installations d’art numérique Micro Macro. Bonne visite !

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Musée Ziem, Martigues / cliché Gérard Dufrêne