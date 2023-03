Viens jouer au musée ! Musée Ziem Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Viens jouer au musée ! Musée Ziem, 12 avril 2023, Martigues. Viens jouer au musée ! Mercredi 12 avril, 15h00 Musée Ziem Entrée libre – Gratuité pour tous Avec votre enfant, saurez-vous reconnaître à qui appartiennent ces yeux, ce nez, cette bouche?

De nombreux jeux vous attendent au musée. Venez passer un bon moment en famille. Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 41 39 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T15:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:30:00+02:00

2023-04-12T15:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:30:00+02:00 exposition art

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Musée Ziem Adresse Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 6 Age max 15 Lieu Ville Musée Ziem Martigues

Musée Ziem Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Viens jouer au musée ! Musée Ziem 2023-04-12 was last modified: by Viens jouer au musée ! Musée Ziem Musée Ziem 12 avril 2023 Martigues Musée Ziem Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône