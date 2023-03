Miroir, Ô miroir Musée Ziem Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Miroir, Ô miroir Musée Ziem, 29 mars 2023, Martigues. Miroir, Ô miroir 29 mars – 2 avril Musée Ziem Entrée libre – Gratuité pour tous Venez découvrir une centaine de portraits : des personnages identifiés aux inconnus, des allégories aux scènes mythologiques – tel que Prométhée de Valère Bernard – cette exposition permettra de valoriser toute la richesse et la diversité des collections, inconnues du public. Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 41 39 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 exposition art

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Musée Ziem Adresse Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée Ziem Martigues

Musée Ziem Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Miroir, Ô miroir Musée Ziem 2023-03-29 was last modified: by Miroir, Ô miroir Musée Ziem Musée Ziem 29 mars 2023 Martigues Musée Ziem Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône