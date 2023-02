Portrait gravé Musée Ziem Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Portrait gravé Musée Ziem, 21 février 2023, Martigues. Portrait gravé 21 et 22 février Musée Ziem

Gratuit. Sur réservation.

Un stage de deux matinées pour les enfants à partir de 6 ans. Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem En t’inspirant de l’Autoportrait de Rembrandt, ce sera à toi de réaliser une gravure originale à partir de matériaux recyclés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T10:00:00+01:00

2023-02-22T11:30:00+01:00 Musée Ziem

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Musée Ziem Adresse Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Ville Martigues Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Musée Ziem Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Musée Ziem Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Portrait gravé Musée Ziem 2023-02-21 was last modified: by Portrait gravé Musée Ziem Musée Ziem 21 février 2023 Martigues Musée Ziem Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône