Visite commentée de l’exposition Musée Ziem Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Visite commentée de l’exposition Musée Ziem, 19 février 2023, Martigues. Visite commentée de l’exposition Dimanche 19 février, 16h00 Musée Ziem

Gratuit. Sé présenter à l’accueil du musée.

Ne manquez pas la première visite commentée de l’exposition consacrée aux portraits. Musée Ziem Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

0442413960 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/musee-ziem Cette exposition présente plus de cent portraits : peinture, dessin, sculpture, gravure, photographie. Aurélien Gonzalez, médiateur, vous propose de vous les faire découvrir. Des portraits officiels et bourgeois du 18ème siècle aux photographies de jouteurs ou d’artistes sans oublier les oeuvres de Camille Claudel ou d’Auguste Rodin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T16:00:00+01:00

2023-02-19T17:30:00+01:00 Musée Ziem

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Musée Ziem Adresse Boulevard du 14 juillet,13500, Martigues Ville Martigues lieuville Musée Ziem Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Musée Ziem Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Visite commentée de l’exposition Musée Ziem 2023-02-19 was last modified: by Visite commentée de l’exposition Musée Ziem Musée Ziem 19 février 2023 Martigues Musée Ziem Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône