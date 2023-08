Visite guidée de l’exposition « Étienne Hajdu, la lumière sculptée » Musée Zervos – Maison Romain Rolland Vézelay, 16 septembre 2023, Vézelay.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’œuvre du sculpteur Étienne Hajdu, commentée par Caroline Fournillon, cheffe de service du musée Zervos.

Musée Zervos – Maison Romain Rolland 14 Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 32 39 26 http://www.musee-zervos.fr Le musée Zervos est abrité dans la superbe maison où est mort Romain Rolland et qui garde la chambre de l’écrivain, lieu de mémoire. Le musée expose les plus belles pièces de la collection léguée à la ville par Christian Zervos (1889-1970, fondateur des Cahiers d’art) qui côtoya les plus grands artistes de son temps. Des sculptures et un relief de Laurens côtoient un mobile de Calder, et des œuvres de Picasso et de González redisent les liens qui existaient entre ces deux artistes. La première peinture murale de Léger, faite à Vézelay, a été déposée dans le musée. On voit aussi deux petites sculptures de Giacometti, des peintures de Kandinsky, Ernst, Miró, Hélion et Victor-Brauner. Pour les années d’après-guerre, des œuvres de Villon, Stäel, Poliakoff, Vieira da Silva, Hajdu. Dans le magnifique espace des combles, est mise en valeur l’activité de critique et d’éditeur de Zervos, ainsi que sa collection d’objets et d’idoles méditerranéennes (Cyclades, Égypte, Chypre et Grèce archaïque). Avec ses sous-sols médiévaux, sa terrasse ouvrant sur le Morvan, le musée constitue un lieu incontournable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Musée Zervos, Vézelay, CDY 2023