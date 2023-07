« A la découverte du cyanotype », atelier en famille dès 6 ans Musée Zadkine Paris, 17 septembre 2023, Paris.

« A la découverte du cyanotype », atelier en famille dès 6 ans Dimanche 17 septembre, 10h30, 12h00, 14h00 Musée Zadkine En famille, enfants à partir de 4 ans – Gratuit, sur réservation par e-mail à partir du 4 septembre : eppm-zadkine.reservations@paris.fr – jauge limitée

« À la découverte du cyanotype »

Atelier en famille dès 6 ans

Le cyanotype est un procédé photographique ancien par le biais duquel on obtient un tirage photographique d’une intense couleur bleu. Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais J.F.W Herschel.

Alors comme Zadkine qui se laissait guider par les découvertes fortuites dans son jardin et par le surgissement des formes dans la nature, découvrons comment apprivoiser la technique du cyanotype pour réaliser un magnifique herbier bleu cyan ou une photo unique d’une des sculptures du musée.

Cet atelier, mené par Les Inventeurs au musée Zadkine, nous permet de découvrir ce procédé intriguant qui a inspiré les pères de la photographie moderne. Les tirages ainsi obtenus, par l’intensité de leur couleur, évoquent des gravures encyclopédiques ou des images oniriques irréelles…

Toutes les œuvres obtenues seront uniques, poétiques et touchantes !

Cet atelier est mené par Les Inventeurs, fondateurs d’un espace dédié à la création et la fabrication pour les adultes, les adolescents et les enfants dès 4 ans ! Leur objectif ? Favoriser l’envie d’apprendre et de « faire soi-même » dans 4 domaines d’activités : menuiserie, fabrication numérique, métallerie et technique du Do It Yourself.​

Musée Zadkine 100, bis rue d'Assas, 75006 Paris

Atelier cyanotype au musée Zadkine